На видео показали испытания китайского самоходного миномёта

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На видео показали испытания китайского самоходного миномётаТовар на продажу
В Китае на одном из военных полигонов испытали новый автоматический 120 мм миномёт на открытой платформе.
Миномёт установлен на шасси бронеавтомобиля Dongfeng Mengshi CSK131, расчёт состоит из двух человек. Была продемонстрирована точность артиллерийской установки — управляемый боеприпас с эффективной газодинамической корректировкой поразил «пехоту» условного противника.
Отмечается, что это экспортный вариант. Скорее всего, миномёт предназначен для тех стран, армии которых приобрели у Китая броневик Dongfeng Mengshi CSK131. Но не исключено, что миномётом вооружат и китайских десантников.
Источник: Российская газета