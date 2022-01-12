На видео показали испытания китайского самоходного миномёта

Миномёт установлен на шасси бронеавтомобиля Dongfeng Mengshi CSK131, расчёт состоит из двух человек. Была продемонстрирована точность артиллерийской установки — управляемый боеприпас с эффективной газодинамической корректировкой поразил «пехоту» условного противника.

Отмечается, что это экспортный вариант. Скорее всего, миномёт предназначен для тех стран, армии которых приобрели у Китая броневик Dongfeng Mengshi CSK131. Но не исключено, что миномётом вооружат и китайских десантников.