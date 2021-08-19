На видео показали, как бы выглядела робособака Xiaomi в модификации для войны

Поэтапно на этот процесс можно посмотреть в этом ролике. Согласно данным источников, на реализацию такого прототипа у авторов ушло порядка месяца.

Как видим, энтузиасты добавили в верхнюю часть робопса несколько пластиковых пушек, за счет чего он стал более агрессивным. Судя по всему, вдохновлялись авторы во время создания мода стилем кибербпанк, возможно даже одноименной игрой.

Напомним, что нескольким ранее в Xiaomi признались, что продавать робопса CyberDog будут практически себе в убыток. Об этом рассказала вице-президент компании Чан Чэн (Chang Cheng).