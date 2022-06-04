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На видео показали, как работает комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин»

Работу комплекса показало Минобороны России
Министерство обороны России в своём официальном Telegram-канале показало на видео, как в ходе спецоперации на Украине работают новые комплексы радиоэлектронной борьбы «Палантин».
На видео показали, как работает комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин»

Комплекс РЭБ эффективно подавляет вооружение ВСУ. «Палантин» подавляет сигнал управления разведывательными беспилотниками, блокирует работу очагов сотовой связи и интернета на командных пунктах противника.

Особенность стратегического комплекса в том, что источники связи противника могут подавляться не направленным лучом, а точечно. Это позволяет эффективно бороться с мобильной связью и интернетом на позициях ВСУ, не затрагивая гражданскую инфраструктуру. Система эффективно работает на дальность более двадцати километров.

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