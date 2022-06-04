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На видео показали, как работает комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин»Работу комплекса показало Минобороны России
Министерство обороны России в своём официальном Telegram-канале показало на видео, как в ходе спецоперации на Украине работают новые комплексы радиоэлектронной борьбы «Палантин».
Комплекс РЭБ эффективно подавляет вооружение ВСУ. «Палантин» подавляет сигнал управления разведывательными беспилотниками, блокирует работу очагов сотовой связи и интернета на командных пунктах противника.
Особенность стратегического комплекса в том, что источники связи противника могут подавляться не направленным лучом, а точечно. Это позволяет эффективно бороться с мобильной связью и интернетом на позициях ВСУ, не затрагивая гражданскую инфраструктуру. Система эффективно работает на дальность более двадцати километров.