На видео показали, как работает комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин»

Комплекс РЭБ эффективно подавляет вооружение ВСУ. «Палантин» подавляет сигнал управления разведывательными беспилотниками, блокирует работу очагов сотовой связи и интернета на командных пунктах противника.

Особенность стратегического комплекса в том, что источники связи противника могут подавляться не направленным лучом, а точечно. Это позволяет эффективно бороться с мобильной связью и интернетом на позициях ВСУ, не затрагивая гражданскую инфраструктуру. Система эффективно работает на дальность более двадцати километров.