На видео показали применение атомной бомбы американским истребителем F-15E

Что интересно, на официальном сайте организации появилась информация, согласно которой выходит, что F-15E Strike Eagle — это первый среди американских самолетов аппарат, который был сертифицирован для применения B61-12. Сроками проведения совместных летных испытаний F-15E Strike Eagle и B61-12 был назван март текущего года.

Напомним, что еще в октябре 2018 года бывший начальник управления военной безопасности аппарата Совета безопасности, генерал-полковник Виктор Есин заявил, что процесс модернизации термоядерной бомбы B61, в результате которого она “доросла” аж до 12-го поколения — это тот процесс, после которого авиационный боеприпас превратился из тактического оружия в стратегическое.