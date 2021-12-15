На видео показали пуск российской противолодочной ракеты «Ответ»

Этот боеприпас является ракетой вертикального старта и предназначен для поражения прежде всего подводных лодок. но предусмотрен вариант и для поражения надводных кораблей. В этом случае дальность стрельбы составляет 40 км.

Ракетный комплекс «Ответ» состоит из противолодочной управляемой ракеты, в её головной части находится самонаводящаяся противолодочная торпеда. Стрельба этими ракетами осуществляется с помощью универсальных пусковых установок ЗC-14, позволяющих также применять ракеты «Оникс» и «Калибр».