На видео показали запуск ракеты «Циркон» в Белом море

Наука и технологии
Сегодня в 18:42
1 мин.
На видео показали запуск ракеты «Циркон» в Белом мореСтрельбы проведены успешно
В Белом море с фрегата «Адмирал Горшков» был совершён успешный запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон». По сообщениям Министерства обороны России, полёт полностью соответствовал заданным параметрам, а цель поражена прямым попаданием.
Как сообщается, для закрытия района стрельб привлекали надводные корабли и морскую авиацию Северного флота.
«Стрельба произведена по морской мишенной позиции, находившейся в акватории Белого моря», — уточнили в ведомстве.
Напомним, гиперзвуковой ракетой «Циркон» будут вооружать как действующие, так и строящиеся корабли и подлодки. Они способны развивать скорость в 9 раз превосходящую скорость звука — до 9 Махов, или более десяти тысяч километров в час. Дальность ракет — более тысячи километров.
Источник: РИА Новости