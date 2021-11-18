На видео показали запуск ракеты «Циркон» в Белом море

Как сообщается, для закрытия района стрельб привлекали надводные корабли и морскую авиацию Северного флота.

«Стрельба произведена по морской мишенной позиции, находившейся в акватории Белого моря», — уточнили в ведомстве.

Напомним, гиперзвуковой ракетой «Циркон» будут вооружать как действующие, так и строящиеся корабли и подлодки. Они способны развивать скорость в 9 раз превосходящую скорость звука — до 9 Махов, или более десяти тысяч километров в час. Дальность ракет — более тысячи километров.