На видео попал первый полёт модернизированного российского вертолёта Ка-226Т

Проектное название вертолёт получил в силу приспособленности к эксплуатации в условиях высокогорья. От предыдущих версий машина отличается улучшенной конструкцией планера и фюзеляжа, новой колонкой несущего винта, главным редуктором и новыми лопастями.

Ка-226Т оснащён новым пилотажно-навигационным оборудованием и аппаратурой связи. Также в нём предусмотрена установка системы обогрева и кондиционирования воздуха.

Это первый российский вертолёт, документацию которого от начала и до конца вели в цифровом виде.