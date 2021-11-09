На видео попал первый полёт модернизированного российского вертолёта Ка-226Т

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На видео попал первый полёт модернизированного российского вертолёта Ка-226ТМашина может работать в условиях высокогорья
На сайте госкорпорации «Ростех» появилась видеозапись первого полёта модернизированного вертолёта КА226Т под рабочим названием «Альпинист». Первый полёт машины состоялся на базе лётно-испытательного комплекса Национального центра вертолётостроения «Миль и Камов».
Проектное название вертолёт получил в силу приспособленности к эксплуатации в условиях высокогорья. От предыдущих версий машина отличается улучшенной конструкцией планера и фюзеляжа, новой колонкой несущего винта, главным редуктором и новыми лопастями.
Ка-226Т оснащён новым пилотажно-навигационным оборудованием и аппаратурой связи. Также в нём предусмотрена установка системы обогрева и кондиционирования воздуха.
Это первый российский вертолёт, документацию которого от начала и до конца вели в цифровом виде.
Источник: Ростех