На видео попала перевозка вертолета Ми-35, захваченного у Ливийской национальной армии

Так, на видео, которое было внутри автомобиля, видно, как другой автомобиль, принадлежащий силам правительства национального согласия в Ливии везет по дороге “захваченный” вертолет. Для тех кто не в курсе, напомним, что Ми-35 перехватили в аэропорту ливийской столицы Триполи — данная база чуть ранее перешла под контроль войск ПНС.

Чуть позже, 4 июня, силы ПНС также объявили о том, что ими была восстановлен полный контроль над административными границами Триполи. Произошло это, согласно имеющимся данным, в результате отброса войсками правительства остатков ЛНА от столичного региона.