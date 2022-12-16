На видео попала утечка из корабля «Союз МС-22», пристыкованного к МКС

На видео попала утечка из корабля «Союз МС-22», пристыкованного к МКСИз-за этого российские космонавты не смогли выйти в космос
В четверг, 15 декабря, в 05:20 по московскому времени российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин должны были выйти в открытый космос из пристыкованного к Международной космической станции корабля «Союз МС-22». Провести за пределами станции космонавты должны были не менее 6 часов 37 минут.
Фото: Sm.news
Но перед выходом в космос прозвучал сигнал срабатывания «сигнализатора одной из систем диагностики корабля». Космонавты были вынуждены отложить выход в космос.
Как оказалось, произошла разгерметизация системы терморегулирования пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-22». Этот момент попал на видео.
«Для анализа причин произошедшего работает комиссия, по итогам её работы будут приняты решения по дальнейшим действиям специалистов на Земле и экипажа российского сегмента Международной космической станции», — сказано в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».