На видео попала утечка из корабля «Союз МС-22», пристыкованного к МКС

Но перед выходом в космос прозвучал сигнал срабатывания «сигнализатора одной из систем диагностики корабля». Космонавты были вынуждены отложить выход в космос.

Как оказалось, произошла разгерметизация системы терморегулирования пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-22». Этот момент попал на видео.

«Для анализа причин произошедшего работает комиссия, по итогам её работы будут приняты решения по дальнейшим действиям специалистов на Земле и экипажа российского сегмента Международной космической станции», — сказано в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».