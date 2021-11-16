Наука и технологии
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На владельцев Facebook подали в суд за утаивание вреда соцсети для детей

И за потерю денег инвесторами
В США подали иск против компании Meta, ранее известной как Facebook. Истцом выступает прокуратура штата Огайо, отстаивающая интересы пенсионной системы штата и других инвесторов компании.
На владельцев Facebook подали в суд за утаивание вреда соцсети для детей

Meta обвиняют в намеренном сокрытии опасности приложений компании для детской аудитории. И когда обнаружились факты, противоречащие официальным заявлениям соцсети, упали её акции, в результате чего инвесторы потеряли порядка $100 млрд. Именно на эту сумму подан иск. В иске также значатся требования не допустить в будущем каких-либо уловок со стороны соцсети и попыток обмануть общественность.

Генеральный прокурор штата Огайо Дейв Йотс пояснил существо иска. По его словам, Facebook утверждал, что заботится о детях, и занимается искоренением онлайн-троллей, но на самом деле «ради собственной выгоды плодил страдания и разобщал пользователей».

В компании отвергли претензии и назвали иск необоснованным. Соцсеть намерена «энергично защищаться» в суде.

Источник: The Wall Street Journal
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