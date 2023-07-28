На водном мхе обнаружили новых для Енисея ручейников

Исследователи из Красноярского научного центра РАН, Красноярского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии и СФУ обнаружили на водном мхе в среднем течении Енисея девять видов ручейников, шесть из которых не отмечались ранее в числе беспозвоночных, обитающих в реке. Работа ученых опубликована в журнале Zootaxa.

Ручейники — это насекомые, которые почти всю свою жизнь проводят в воде в стадии личинки на дне водоемов или на водных растениях. В таком виде они почти все время постепенно строят себе защитные чехлы — «домики» из «подстилки», на которой обитают — чтобы защитить свое мягкое тельце от хищников и сноса течением. На последней стадии жизненного цикла они превращаются в имаго («бабочек»), которые вылетают, чтобы дать начало жизни нового поколения личинок.

Красноярские биологи собрали пробы водного мха в нескольких точках на участке Енисея протяженностью 120 километров. На мхе были обнаружены скопления беспозвоночных, в том числе личинок ручейников. В лаборатории ученые отделили ручейников ото мха и изучили их. В результате специалисты идентифицировали девять видов, шесть из которых были впервые зарегистрированы в Енисее.

Шесть новых для Енисея видов принадлежат к семейству «северных» ручейников. Самым многочисленным на водном мхе оказалась апатания — важный источник пищи для хариуса, ключевой рыбы Енисея и источника незаменимых жирных кислот для человека. Возможно, отмечают ученые, высокая численность ручейников может быть одним из факторов, способствующих увеличению численности популяции рыбы. Однако причину доминирования апатании в сообществе ручейников еще предстоит выяснить, отмечает одна из исследователей, старший научный сотрудник Института биофизики СО РАН Татьяна Зотина.