На военных учениях в Болгарии заметили советское оружие 40-летней давности

В Болгарии прошли учебные стрельбы, на которых отрабатывалось поражение учебных целей. Пуск ракет проводился с советского комплекса «Точка». Несмотря на то, что на вооружение эти комплексы были приняты ещё 40 лет назад, по словам заместителя командующего Сухопутными войсками бригадного генерала Николая Караиванова, стрельбы прошли успешно, ракеты поразили все нужные цели.

Напомним, что тактический ракетный комплекс 9K79 «Точка» был принят на вооружение Советской Армии в 1975 году. Стартовая масса ракеты – 2 тонны, масса боевой части составляет 480 кг, дальность полёта минимальная – 15 км, максимальная – 70 км. Скорость, с которой может двигаться «Точка» – 1100 м/с.