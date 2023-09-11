На Восточном экономическом форме представили отечественную офисную технику

На Восточном экономическом форме представили отечественную офисную техникуКомпьютеры и мониторы для российских офисов
В рамках Восточного экономического форума была представлена офисная техника российского производства
На Восточном экономическом форуме представлено новое решение для организации стационарных рабочих мест, которое представляют компании Fplus, «МойОфис», «Базис», «Лаборатория Касперского», НППКТ и Getmobit. Это программно-аппаратный комплекс (ПАК), который собирает в себе различное оборудование и программное обеспечение для удобных и безопасных рабочих мест.
Основу ПАКа составляют централизованные рабочие места, которые работают на универсальных док-станциях GM-Box. Эти рабочие места подключаются к виртуальной среде, созданной на базе решения «Базис.Workplace». Для операционных систем использована разработка АО «НППКТ» под названием «ОСнова», но также возможно использование более защищённой ОС «Стрелец».
В комплекс также входят тонкий клиент и SIP-телефон с поддержкой видеосвязи от GM Box. Для обеспечения рабочих мест программами и инфраструктурой включено офисное ПО, почтовый клиент, облачный сервис и мессенджер от «МойОфис». Помимо этого, ПАК обеспечивает безопасное удалённое подключение к виртуальному рабочему столу через ПО «Базис.Workplace». Решения от «Лаборатории Касперского» заботятся о безопасности информации в комплексе.
Это решение предоставляет пользователям возможность работать сразу на двух операционных системах: Windows и разработанной на базе Linux «ОСнова».