На Восточном экономическом форме представили отечественную офисную технику

На Восточном экономическом форуме представлено новое решение для организации стационарных рабочих мест, которое представляют компании Fplus, «МойОфис», «Базис», «Лаборатория Касперского», НППКТ и Getmobit. Это программно-аппаратный комплекс (ПАК), который собирает в себе различное оборудование и программное обеспечение для удобных и безопасных рабочих мест.

Основу ПАКа составляют централизованные рабочие места, которые работают на универсальных док-станциях GM-Box. Эти рабочие места подключаются к виртуальной среде, созданной на базе решения «Базис.Workplace». Для операционных систем использована разработка АО «НППКТ» под названием «ОСнова», но также возможно использование более защищённой ОС «Стрелец».

В комплекс также входят тонкий клиент и SIP-телефон с поддержкой видеосвязи от GM Box. Для обеспечения рабочих мест программами и инфраструктурой включено офисное ПО, почтовый клиент, облачный сервис и мессенджер от «МойОфис». Помимо этого, ПАК обеспечивает безопасное удалённое подключение к виртуальному рабочему столу через ПО «Базис.Workplace». Решения от «Лаборатории Касперского» заботятся о безопасности информации в комплексе.

Это решение предоставляет пользователям возможность работать сразу на двух операционных системах: Windows и разработанной на базе Linux «ОСнова».