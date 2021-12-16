На возглавляемую Илоном Маском компанию Tesla вновь подали в суд за домогательства

Напомним, что нескольким ранее одна из работниц Tesla заявляла о том, что она и другие женщины, трудящиеся на фабрике автопроизводителя во Фримонте, подверглись сексульным домогательствам, в числе которых не только оскорбительные комментарии, неуместные предложения, но и нарушающее неприкосновенность человека поведение. Она также сообщила о том, что менеджеры и кадровый персонал об этом знали, однако не смогли ее защитить.

В пресс-релизе юридической фирмы Rudy Exelrod Zieff & Low говорится о том, что новые иски женщин описывают конкретные случаи преследования, с которыми столкнулись женщины. Также отражается там и бездействие со стороны Tesla, несмотря на осведомленность о происходящем.