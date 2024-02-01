На все ваши вопросы в Госуслугах начнет отвечать ИИ

Опубликовано 01 февраля 2024, 23:33
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На все ваши вопросы в Госуслугах начнет отвечать ИИВ 2024 году
В Госуслуги внедрят ИИ для консультации граждан. Министр цифрового развития РФ Максут Шадаев, во время цифрового форума Digital Almaty 2024 в Алма-Ате сообщил, что Минцифры планирует начать использование технологии искусственного интеллекта (ИИ) для консультирования граждан на портале "Госуслуги" в 2024 году.
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По словам министра, государственные услуги будут предоставляться онлайн, и результат будет выдаваться мгновенно при обращении. Он подчеркнул, что планируется развивать проактивные услуги, которые смогут предоставляться без предварительного обращения, а вопросы граждан будут решаться с использованием технологии ИИ, позволяя автоматически заполнять необходимые заявления.
Согласно презентации, представленной министром, запуск технологии ИИ на портале "Госуслуги" запланирован на 2024 год. В настоящее время цифровой помощник портала, известный как "Робот Макс", успешно обработал более 450 миллионов запросов.