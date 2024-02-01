На все ваши вопросы в Госуслугах начнет отвечать ИИ

По словам министра, государственные услуги будут предоставляться онлайн, и результат будет выдаваться мгновенно при обращении. Он подчеркнул, что планируется развивать проактивные услуги, которые смогут предоставляться без предварительного обращения, а вопросы граждан будут решаться с использованием технологии ИИ, позволяя автоматически заполнять необходимые заявления.

Согласно презентации, представленной министром, запуск технологии ИИ на портале "Госуслуги" запланирован на 2024 год. В настоящее время цифровой помощник портала, известный как "Робот Макс", успешно обработал более 450 миллионов запросов.