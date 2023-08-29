На всех криптобиржах в мире объём биткоина упал до показателей 2018 года

15:12, 29 августа 2023
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На всех криптобиржах в мире объём биткоина упал до показателей 2018 годаНо уже наблюдается восстановление
В августе 2023 года был зафиксирован самый низкий с 2018 года объём биткоинов на всех криптобиржах в мире. Это показал анализ спотовых и деривативных бирж.
Об этом свидетельствуют данные агентства CryptoQuant, предоставляющего курсы и ситуацию на крипторынке. Самый низкий с 10 ноября 2018 года объём биткоинов был зафиксирован 12 августа на уровне 112317 BTC. Это на 94% ниже максимума в марте. На 26 августа объём зафиксирован на уровне 129307 BTC.
«Объёмы торгов снижаются на медвежьих рынках по мере ухода розничных инвесторов. Это произошло в 2022 году на большинстве криптобирж. По мере дальнейшего продвижения к бычьему рынку объём торгов может продолжать расти», — отметил глава отдела исследований CryptoQuant Хулио Морено.