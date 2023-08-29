На всех криптобиржах в мире объём биткоина упал до показателей 2018 года

Об этом свидетельствуют данные агентства CryptoQuant, предоставляющего курсы и ситуацию на крипторынке. Самый низкий с 10 ноября 2018 года объём биткоинов был зафиксирован 12 августа на уровне 112317 BTC. Это на 94% ниже максимума в марте. На 26 августа объём зафиксирован на уровне 129307 BTC.

«Объёмы торгов снижаются на медвежьих рынках по мере ухода розничных инвесторов. Это произошло в 2022 году на большинстве криптобирж. По мере дальнейшего продвижения к бычьему рынку объём торгов может продолжать расти», — отметил глава отдела исследований CryptoQuant Хулио Морено.