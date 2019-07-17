На выставках электроники начнут показывать секс-игрушки

Организация также объявила о создании фонда в 10 млн долларов, предназначенного для инвестиций в женщин, цветных людей и прочих типов предпринимателей, которые, по мнению организаторов CES, зачастую недостаточно обширно представлены в сфере технологий. Что же касается секс-технологий, то они будут включены в категорию “Здоровье”. По словам исполнительного вице-президента выставки, категория будет ограничена устройствами, которые представляют из себя истинные инновации и включают “новые или зарождающиеся технологии”.

При всем при этом, некоторые пункты правил CES 2020 достаточно сильно ужесточились на фоне прошлых лет: ”Нельзя надевать одежду, которая показывает избыток оголенной кожи, или слишком облегающую одежду. Эти рекомендации применимы ко всем сотрудникам стенда, независимо от пола. Кроме того, существующий в CES запрет на порнографию будет строго соблюдаться без исключений для CES 2020”, — говорится в обновленной политике выставки.