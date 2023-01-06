На выставке CES 2023 показали полностью автономного от человека робота-курьера

Робот полностью автономен и исключает участие человека в доставке заказов и их выдачи покупателю. Для этого Yeti оснащён механизмом автоматической выдачи товаров. Также робот может оставить заказ в специальном шкафчике, чтобы клиент забрал его сам, либо у порога. К тому же заказчик может использовать робота-курьера для возврата товара продавцу.

Компания Ottonomy активно развивается. В будущем производитель намерен выйти на рынки США, Канады, Европы и Азии.

«Сейчас мы находимся в наилучшем положении для того, чтобы заполнить тот пробел, который не смогли заполнить такие компании, как Amazon и FedEx. Поскольку спрос на автономную доставку продолжает расти, мы можем предоставлять своих роботов в качестве услуги для ресторанов, розничных продавцов и других компаний», — рассказал генеральный директор Ottonomy Ритукар Виджай.