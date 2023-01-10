На выставке CES 2023 российские разработчики представили игровую консоль в виде интерактивного кубика Рубика

Сообщается, что новинка носит название WowCube, состоит из 24 отдельных сенсорных OLED-экранов, объём устройства — 2х2х2. Грани куба можно поворачивать вокруг трёх внутренних осей.

На устройстве можно запустить игры PacMac, Cut the Rope, 2048. А для управления куб нужно трясти, проворачивать секции, также можно играть при помощи касаний.

Но WowCube можно использовать и как обычный, классический кубик Рубика: для этого на экраны нужно вывести нужные цвета. К тому же кубик можно использовать как монитор погоды и как ночник.

Заряжается WowCube через разъём USB Type-C, одного заряда хватит на 5 часов. Работает устройство на основе CubiOS.

Известна и стоимость необычного куба — $499, около 35 тысяч рублей.