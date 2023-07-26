16:43, 26 июля 2023
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На выставке вооружений Турция представит конкурента российского «Панциря»Заявляют, что это аналог усовершенствованной версии «Панциря»
На оборонной выставке IDEF 23 в Стамбуле турецкий производитель вооружений Aselsan представит аналог российского «Панциря».
Компания покажет зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) GÜRZ, предназначенный для защиты стационарных объектов и колонн на марше от низколетящих целей, включая ракеты, артиллерийские боеприпасы и БПЛА.
«Некоторые аналитики сравнивают GÜRZ с усовершенствованной версией российского "Панциря", самоходного зенитного комплекса средней дальности», — сообщило издание Defense News.