На выставке вооружений Турция представит конкурента российского «Панциря»

Компания покажет зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) GÜRZ, предназначенный для защиты стационарных объектов и колонн на марше от низколетящих целей, включая ракеты, артиллерийские боеприпасы и БПЛА.

«Некоторые аналитики сравнивают GÜRZ с усовершенствованной версией российского "Панциря", самоходного зенитного комплекса средней дальности», — сообщило издание Defense News.