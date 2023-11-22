На взлом самых популярных в мире паролей нужно менее одной секунды

Соответствующий рейтинг возглавил «123456», который был применен более 4.5 млн раз. В тройку лидеров также вошли «admin» и «12345678», использованные 4 и 1,4 млн раз соответственно.

Исследование подчеркивает, что пользователи стриминговых сервисов часто выбирают простые и легко взламываемые пароли.

Для обеспечения безопасности в интернете эксперты рекомендуют использовать сложные фразы, состоящие не менее чем из 20 символов, включая сочетания строчных и прописных букв, цифр и специальных символов.

Кроме того, важно избегать использования личной информации в паролях, такой как даты рождения или имена, а также не использовать один и тот же пароль для разных аккаунтов.