На Wildberries начнут продавать электронику из ОАЭ

Начиная с мая 2025 года, маркетплейс Wildberries начнёт доставлять товары, включая смартфоны и электронику, от поставщиков из Объединённых Арабских Эмиратов. Это позволит россиянам первыми получить новинки, которые появляются в Эмиратах раньше, чем в России, а также с более привлекательными ценами. Все заказы можно будет забрать в пунктах выдачи Wildberries по всей стране.

Доставка товаров из ОАЭ займёт от шести дней, в зависимости от наличия товара и процесса таможенного оформления. Все необходимые пошлины будут автоматически рассчитаны и добавлены в итоговую стоимость покупки. Для товаров стоимостью свыше 200 евро в России взимается пошлина, и эта сумма учтётся при оформлении заказа.

В компании также отметили, что в будущем планируют расширить ассортимент товаров из ОАЭ и улучшить логистику, ускорив сроки доставки. Сейчас Wildberries активно импортирует товары из стран СНГ и Китая, однако китайские продавцы составляют менее 1% от общего числа участников маркетплейса.