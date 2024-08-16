На Wildberries появились безрецептурные лекарства

Что интересно, продажа таких препаратов будет доступна только продавцам, имеющим лицензию на розничную торговлю лекарствами. При этом перед началом продаж документы продавцов проходят самую тщательную проверку.

На данный момент известно, что хранение, сборку и доставку лекарств осуществляет непосредственно продавец, а маркетплейс выступает как платформа, соединяющая продавца с покупателем.

В компании подчеркивают, что добавление безрецептурных лекарств на Wildberries является важным шагом в повышении удобства и доступности товаров первой необходимости.

Интересно посмотреть, как скоро подобная возможность появится и на прочих отечественных маркетплейсах.