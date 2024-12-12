На Wildberries появится возможность купить билет на поезд

Wildberries и РЖД подписали соглашение, которое позволит продавать билеты на поезда через онлайн-платформу. В рамках подписания документа, которое состоялось на «Пассажирском форуме. PRO//Движение», представители компаний заявили о намерении развивать сотрудничество в сфере туризма и улучшать клиентские сервисы с использованием новых технологий. Как отметил заместитель генерального директора РЖД Иван Колёсников, целью соглашения является повышение эффективности сторон через внедрение цифровых решений и сервисов.

Важной частью соглашения станет продажа билетов на поезда через платформу Wildberries. Кроме того, планируется совместно продвигать туристические продукты и различные небилетные сервисы РЖД, такие как круизные поезда и бронирование отелей и экскурсий через сервис travel.rzd. По словам Евгения Этина, директора Wildberries, интеграция цифрового сервиса позволит пользователям с лёгкостью оформлять билеты и воспользоваться другими услугами прямо на сайте маркетплейса.

Процесс взаимодействия будет осуществляться через платформу «Инновационная мобильность», которая позволит интегрировать билеты и сопутствующий контент в интерфейс Wildberries. Планируется, что подключение к системе будет осуществляться с помощью API, что упростит покупку билетов для пользователей маркетплейса.