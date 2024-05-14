На WWDC выпустят глобальную версию VR-шлема Apple

По словам Марка Гурмана из Bloomberg, Apple готовится представить Vision Pro в нескольких новых странах после WWDC в начале июня. Эта новость появилась после интенсивных тренингов по продажам и демонстрации Vision Pro для сотрудников международных розничных магазинов Apple, о которых СМИ сообщали ранее.

Гурман пишет, что сотрудники из таких ключевых рынков, как Германия, Франция, Австралия, Япония, Южная Корея, Сингапур и Китай, были доставлены в Купертино для обучения. Это позволяет предположить, что эти регионы будут одними из первых, кто получит Vision Pro.

Хотя точная дата запуска остается под секретом, тренинги позволяют предположить, что анонс состоится на WWDC, а вскоре после него начнется быстрое международное распространение.