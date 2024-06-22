На Ямале запустят «умные» автобусы для оптимизации интервалов движения

В Лабытнанги внедрили интеллектуальную систему для отслеживания пассажиропотока в 27 автобусах, сообщили в пресс-службе губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Эта система использует искусственный интеллект и IP-камеры в салоне автобусов для оценки числа пассажиров. По полученным данным, алгоритмы оптимизируют интервалы движения транспорта, учитывая время суток и пиковые нагрузки, что способствует эффективному управлению городским транспортом.

Александр Стихин, глава отдела департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, подчеркнул, что внедрение таких цифровых технологий — часть стратегии цифровой трансформации региона. Новая система также помогает выявлять случаи безбилетного проезда, что способствует улучшению контроля и управления на транспорте.

Систему планируется расширить до 120 автобусов по региону. К концу текущего года ожидается, что в ямальских населённых пунктах будут курсировать ещё 52 «умных» автобуса, что значительно улучшит комфорт и безопасность пассажиров.