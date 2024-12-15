На Яндекс Карты добавили информацию о катках и ёлочных базарах по всей России

Яндекс Карты обновили информацию о зимних активностях, которые стали популярными в новогодний сезон. Теперь пользователи по всей России могут найти местоположения катков, ёлочных базаров, резиденций Деда Мороза и других развлекательных мероприятий. В этом году сервис отметил более 1720 новогодних ёлок, среди которых выделяются 3D-модели главных ёлок городов-миллионников и Золотого кольца. Ночью эти ёлки подсвечиваются, а до конца декабря в Картах появится ещё больше объектов, так как активные пользователи продолжают отправлять информацию о новогодних символах.

Кроме ёлок, на Яндекс Картах пользователи могут найти более 3500 точек продажи ёлок, что в три с половиной раза больше, чем в прошлом году. Больше всего ёлочных базаров на 10 тысяч человек в Волгограде, где их более 170. Также отмечены другие города-миллионники с большим количеством базаров. В Москве, например, количество ёлочных базаров на 10 тыс. жителей составляет 0,62, а в Волгограде этот показатель достигает 1,74. В сервисе отмечены также катки, которых в 2023 году стало значительно больше — 16 754, что в два раза больше, чем в прошлом году.

Помимо катков и ёлок, в Яндекс Картах можно найти более 20 резиденций Деда Мороза, которые предложат уникальные новогодние впечатления. Среди них — карельская Вотчина, Талвиукко и Мороз в доме во Владивостоке. Яндекс Карты также включили 360 новых точек с катками в малых населённых пунктах. Лидерами по количеству катков, на 10 тысяч человек, среди городов-миллионников стали Москва, Самара и Красноярск.