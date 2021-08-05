На Яндекс.Маркете появилась возможность покупать товары в кредит

Сообщается, что первым поддержать Яндекс.Маркет в этом нововведении решил Тинькофф, который стал партнером сервиса. Подача кредитной заявки доступна не выходя из маркетплейса, а именно при оформлении заказа. Что интересно, время рассмотрения заявки составляет меньше двух минут. Таким образом у пользователей теперь есть возможность получить дорогие товары с доставкой, в числе которых смартфоны, бытовая техника и прочие позиции, а заплатить за все позднее.