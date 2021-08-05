На Яндекс.Маркете появилась возможность покупать товары в кредит

Наука и технологии
Сегодня в 11:30
На Яндекс.Маркете появилась возможность покупать товары в кредитРазмер ставки начинается от 18% годовых
Яндекс.Маркет объявил о новой возможности для покупателей — теперь сервис позволяет оплачивать товары в кредит.
Сообщается, что первым поддержать Яндекс.Маркет в этом нововведении решил Тинькофф, который стал партнером сервиса. Подача кредитной заявки доступна не выходя из маркетплейса, а именно при оформлении заказа. Что интересно, время рассмотрения заявки составляет меньше двух минут. Таким образом у пользователей теперь есть возможность получить дорогие товары с доставкой, в числе которых смартфоны, бытовая техника и прочие позиции, а заплатить за все позднее.
Отметим, что минимальная сумма товара, который можно взять в кредит у Тинькофф, составляет 3 тысячи рублей, тогда как максимальная — 200 тысяч. Что касается сроков, они начинаются от 3 месяцев и достигают 24. Размер ставки начинается от 18% годовых и варьируется от выбранного срока.