На Яндекс.Маркете появились домашние ПЦР-тесты

Так, например, на Яндекс.Маркете можно найти набор, позволяющий самостоятельно и в домашних условиях сделать ПЦР-тест на коронавирус. Соответствующая посылка доставляется в течение 1-2 часов (в крайнем случае — на следующий день). При этом сделанный тест также забирает курьер, после чего доставляет его в специальную лабораторию.