На Яндекс.Маркете появились домашние ПЦР-тесты

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На Яндекс.Маркете появились домашние ПЦР-тестыЦена вопроса — менее 3 тыс рублей
Практически сразу после объявления о введении QR-кодов для привившихся и сделавших ПЦР-тесты, в сети появились соответствующие предложения.
Так, например, на Яндекс.Маркете можно найти набор, позволяющий самостоятельно и в домашних условиях сделать ПЦР-тест на коронавирус. Соответствующая посылка доставляется в течение 1-2 часов (в крайнем случае — на следующий день). При этом сделанный тест также забирает курьер, после чего доставляет его в специальную лабораторию.
Сообщается, что итоговый результат будет доступен в течение 24 часов после передачи в медицинское учреждение. Причём можно выбрать как русский, так и английский вариант.
Отметим, что цена набора — 2990 рублей.