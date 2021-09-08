На Яндекс совершили мощнейшую DDoS-атаку в истории российского интернета

Наука и технологии
Сегодня в 06:45
На Яндекс совершили мощнейшую DDoS-атаку в истории российского интернетаПопытки нападения продолжаются до сих пор
Как стало известно, в прошедшие выходные Яндекс столкнулся с самой крупной DDoS-атакой за всю историю рунета. Об этом Ведомостям рассказал высокопоставленный источник внутри отечественного IT-гиганта.
На данный момент нет точной информации, кто именно стоит за прошедшими атаками. Но, например, представитель американской Cloudflare, сотрудничающей с Яндексом и специализирующейся на отражении кибератак, подтвердил «рекордный масштаб нападения».
По данным Ведомостей, российской компании «с трудом удалось сдержать атаку». При этом попытки «уронить» инфраструктуру корпорации продолжаются и на этой неделе. Один из собеседников издания отметил, что речь в данном случае идёт об угрозе инфраструктуре в масштабах всей России.
Отмечается, что компании удалось сохранить в безопасности данные своих пользователей.