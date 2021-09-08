На Яндекс совершили мощнейшую DDoS-атаку в истории российского интернета

На данный момент нет точной информации, кто именно стоит за прошедшими атаками. Но, например, представитель американской Cloudflare, сотрудничающей с Яндексом и специализирующейся на отражении кибератак, подтвердил «рекордный масштаб нападения».

По данным Ведомостей, российской компании «с трудом удалось сдержать атаку». При этом попытки «уронить» инфраструктуру корпорации продолжаются и на этой неделе. Один из собеседников издания отметил, что речь в данном случае идёт об угрозе инфраструктуре в масштабах всей России.

Отмечается, что компании удалось сохранить в безопасности данные своих пользователей.