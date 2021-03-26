На японской «Фукусиме» обнаружили утечку радиационных отходов

По словам представителей отрасли, интенсивность излучения от обнаруженных сгустков составляет около 13 миллизивертов в час. Это может быть явным признаком того, что именно здесь ранее произошла утечка в результате коррозии одного из контейнеров, пишет ТАСС.

Отметим, что специалисты Greenpeace уже выявляли ранее в марте вторичное радиационное загрязнение в районе Фукусимы. Причиной этого явления назвали высвобождение цезия из-за мощных тайфунов «Хагибис» и «Буалой» в 2019 году. Тогда эксперты установили, что уровень радиации превысил нормы в десятки раз.