Наука и технологии
Сегодня в 12:03
На японской «Фукусиме» обнаружили утечку радиационных отходов
Это уже вторая проблема, связанная с АЭС, за последний месяц
В сети появилась информация о том, что специалисты обнаружили на территории АЭС «Фукусима-1» утечку. Учитывая, что она произошла в месте хранения радиоактивных отходов, эксперты сделали вполне однозначные предположения и выводы.
По словам представителей отрасли, интенсивность излучения от обнаруженных сгустков составляет около 13 миллизивертов в час. Это может быть явным признаком того, что именно здесь ранее произошла утечка в результате коррозии одного из контейнеров, пишет ТАСС.
Отметим, что специалисты Greenpeace уже выявляли ранее в марте вторичное радиационное загрязнение в районе Фукусимы. Причиной этого явления назвали высвобождение цезия из-за мощных тайфунов «Хагибис» и «Буалой» в 2019 году. Тогда эксперты установили, что уровень радиации превысил нормы в десятки раз.