На YouTube нашли видео, включение которого может вывести воду из динамиков смартфона

Видео длится всего две минуты и представляет собой глубокий низкочастотный звук, который заставляет устройство вибрировать, выталкивая воду из динамиков. Тысячи пользователей утверждают, что метод действительно работает, однако эксперты из The Verge решили проверить его эффективность на практике.

По их просьбе исследователи iFixit протестировали эту методику на нескольких смартфонах: iPhone 13, Pixel 7 Pro, Pixel 3 и Nokia 7.1.

В результате эксперимента оказалось, что эффективность метода зависит от модели телефона. Pixel 7 Pro почти полностью избавился от воды, тогда как Nokia 7.1 практически вышел из строя. iPhone показал средние результаты.

Таким образом, видео действительно может помочь удалить воду из динамиков, но его эффективность зависит от конкретного устройства и степени его герметичности.