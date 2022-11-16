На YouTube появился новый блогер-рекордсмен по числу подписчиков — их у него более 111 миллионов

На YouTube появился новый блогер-рекордсмен по числу подписчиков — их у него более 111 миллионовКакие-то нереальные цифры
Многие годы YouTube-блогером с самым большим количеством подписчиков оставался Феликс Чельберг, более известный под ником PewDiePie.
Несколько лет его обогнала крупная ТВ-компания из Индии T-Series, но даже после этого он оставался рекордсменом среди именно что единичных авторов. Но накануне всё изменилось.
PewDiePie уступил место другому популярному блогеру — MrBeast. 15 ноября 2022 года он опередил своего коллегу, набрав как и он 111 млн подписчиков, но оказавшись чуточку ближе к 112 млн.
Напомним, что ранее MrBeast заявил о своих планах баллотироваться в президенты США, когда достигнет возраста 40 лет. До этого времени он намерен заработать ещё больше денег, чтобы суметь в рамках предвыборной кампании раздать их как можно большему количеству людей.