Наука и технологии
09:07, 16 ноября 2022
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На YouTube появился новый блогер-рекордсмен по числу подписчиков — их у него более 111 миллионов

Какие-то нереальные цифры

Многие годы YouTube-блогером с самым большим количеством подписчиков оставался Феликс Чельберг, более известный под ником PewDiePie.

На YouTube появился новый блогер-рекордсмен по числу подписчиков — их у него более 111 миллионов

Несколько лет его обогнала крупная ТВ-компания из Индии T-Series, но даже после этого он оставался рекордсменом среди именно что единичных авторов. Но накануне всё изменилось.

PewDiePie уступил место другому популярному блогеру — MrBeast. 15 ноября 2022 года он опередил своего коллегу, набрав как и он 111 млн подписчиков, но оказавшись чуточку ближе к 112 млн.

Напомним, что ранее MrBeast заявил о своих планах баллотироваться в президенты США, когда достигнет возраста 40 лет. До этого времени он намерен заработать ещё больше денег, чтобы суметь в рамках предвыборной кампании раздать их как можно большему количеству людей.

Источник фото:youtube.com
Источник:Mashable
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