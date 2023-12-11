На юго-востоке Москвы запустили пробную оплату транспорта по QR-коду

23:08, 11 декабря 2023
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На юго-востоке Москвы запустили пробную оплату транспорта по QR-кодуОна работает на одном маршруте в сторону области
На одном из маршировал автобуса начали тестовую оплату по QR-коду и Bluetooth
В Подмосковье тестируют новый способ оплаты проезда на автобусах маршрута № 478 «Жуковский — м. Котельники» — теперь можно расплатиться через геолокацию. Просто включите приложение «Транспорт Подмосковья» с включённым Bluetooth, и оно автоматически определит ваш маршрут, остановки и стоимость проезда. После оплаты приложение создаст электронный билет, который можно показать контролёру. Также предусмотрена опция оплаты по QR-коду в салоне автобуса. Результаты тестирования определят, стоит ли внедрять этот способ оплаты на всех маршрутах общественного транспорта в Подмосковье.
Источник:Радио Спутник
Автор:Николай ШелофастовТеги:
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