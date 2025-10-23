На Западе некоторые ЦОДы начали использовать авиадвигатели из-за нехватки газотурбин

Прогнозируется, что к концу 2025 года потребление электроэнергии в американских дата-центрах возрастёт на 22%, однако пропускная способность сетей во многих регионах не соответствует этим потребностям, что вынуждает операторов переходить на локальное производство электроэнергии. И для этого лучше всего подходят газотурбины.

Однако производители газовтурбин сталкиваются с трудностями в удовлетворении растущего спроса, особенно в США. Это приводит к дефициту и длительным срокам ожидания. Крупные компании, такие как MHI, Siemens и GE Vernova, вынуждены откладывать производство на срок до трёх лет. Кроме того, производители требуют невозмещаемые платежи за резервирование мощностей, а один из заказчиков, по некоторым данным, заплатил $25 млн за поставку к 2030 году.

В ответ на дефицит газовых турбин некоторые ЦОДы начали использовать реактивные авиадвигатели, например, компания ProEnergy начала применять ля создания электростанций отремонтированные двигатели General Electric CF6, ранее использовавшиеся на коммерческих авиалайнерах. Эти турбины будут использоваться в качестве резервных источников или проданы другим покупателям, как только появится доступ к электричеству.

Альтернативные решения включают дизельные генераторы, топливные элементы и использование ветряных электростанций. Долгосрочным решением являются малые модульные реакторы (SMR), но их массовое внедрение ожидается не ранее конца 2030.