На Западе отдали предпочтение российскому «Циркону» по сравнению с американской SM-6

В публикации анализируется недавний запуск ракеты SM-6, который был осуществлён армией США с полигона Брэдшоу в Австралии по надводной цели. В материале отмечается, что запуск был воспринят аналитиками как демонстрация силы, и это звоночек Китаю, поскольку у Поднебесной быстро развиваются военно-морские силы. По словам обозревателей, это всё больше угрожают морскому господству США.

Издание отмечает, что дальность применения SM-6 с боевой частью весом 64 кг составляет 450 км, скорость полёта — 3,5 Маха. При этом дальность китайской противокорабельной ракеты YJ-21, аналога «Циркон» и SM-6, около 1500 км, а скорость — от 6 до 10 Махов.

«Дальность действия SM-6, составляющая 450 километров, крайне ограничена по сравнению с конкурирующими классами противокорабельных ракет. Так, недавно представленная китайская гиперзвуковая противокорабельная ракета YJ-21 имеет дальность действия около 1500 километров и развивает скорость от 6 до 10 Махов. Хотя скорость SM-6 в 3,5 Маха является высокой по меркам западных противокорабельных ракет, она намного ниже, чем у новых китайских и даже российских противокорабельных ракет таких как «Циркон», и вполне доступна для перехвата системами противовоздушной обороны, такими как HHQ-9. Кроме того, у ракеты нет траектории, позволяющей ей пролететь над поверхностью моря, чтобы сократить время предупреждения для военных кораблей противника», — подчёркивают авторы.