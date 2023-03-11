На Западе подтвердили, что Украина получила ЗРК Patriot, но установка ещё не работает

01:15, 11 марта 2023
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На Западе подтвердили, что Украина получила ЗРК Patriot, но установка ещё не работаетИ когда начнут использовать, пока не известно
Западные СМИ подтвердили, что Украина всё же получила один из обещанных США и Германией противовоздушных ЗРК Patriot.
Фото: 1zoom.me
По информации, комплекс ещё не введён в эксплуатацию. И когда его начнут использовать, неизвестно.
О передаче Украине ЗРК Patriot ранее заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак. Но позже пресс-служба ведомства опровергал слова своего шефа и уточнила, что комплексы ещё не прибыли.