На Западе признали, что на фоне санкций из России ушли всего 9% зарубежных компаний

Выяснилось, что из России после начала СВО на Украине ушло всего 8,6% иностранных компаний. Отмечается, что это минимальная оценка, с перспективой исследования шкалы роста. Но прогнозируется, что в 2023 году Россию могут покинуть не более 20-25% зарубежных компаний.

Своё исследование экономисты основали на данных ресурса ORBIS — самого цитируемого источника для подобных количественных исследований. В эту базу занесены порядка 400 млн компаний с операционной прибылью более $1 млн в год в большинстве юрисдикций мира.

Были изучены 36 тысяч компаний, которые работали в России как минимум в 2017–2021 годах. Среди них 3,4 тысячи — дочерние подразделения иностранных компаний, из которых 2405 — компании из стран ЕС и G7. Количество реальных зарубежных компаний, работавших в России, составило 1404 на ноябрь 2022 года.