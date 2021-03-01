На Западе российскую боевую ракету 300М назвали запоздалой

Так, обозреватель аналитического центра IISS Дуглас Барри заявил, что таким образом «Москва стряхивает пыль с запоздалой ракеты, предназначенной для ближнего воздушного боя», пишет Военное Обозрение . При этом он также отметил, что Россия, спустя 20 лет простоя, наконец-то возобновит таким образом работу над проектом по созданию преемника ЗУР Р-73.

Эксперт заявил, что уже сейчас текущая ракета Р-74М1 (в её экспортном облике) встречает на своём пути немало проблем, особенно на традиционных рынках. Так, например, Китай имеет на вооружении куда более мощную ракету с инфракрасным наведением — PL-10. При этом Индия также нашла вариант «на стороне», купив ASRAAM у Великобритании.