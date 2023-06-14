На западе Сибири нашли останки жившей в море змеи

Палеонтологи из Института экологии растений и животных УрО РАН и Уральского федерального университета обнаружили на реке Миасс обнаружили позвонок морской змеи и кусочек панциря черепахи, возраст которых приблизительно определен в 35-45 миллионов лет.

Позвонок змеи нашел палеонтолог-любитель, который показал его ученым. Прибывшие в Курганскую область исследователи изучили отложения реки Миасс, однако других деталей скелета не нашли. Но и найденный позвонок — самая северная точка распространения морских змей в Азии и первая их находка в Западной Сибири. Кроме того, находка подтверждает, что на территории Западной Сибири и Урала в позднем эоцене — 33-43 миллиона лет назад — было море. Об этом же говорят найденные палеонтологами зубы акул и остатки костистых рыб.

В начале палеогена — около 30-66 миллионов лет назад — на территории Центральной Евразии существовала единая морская система: внутренние Туранское и Западно-Сибирское моря соединяли океан Тетис с Арктическим, напоминают исследователи. Это способствовало распространению морских змей.