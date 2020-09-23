На засекреченной военной базе обнаружили "гигантского робота"

Так, используя спутниковые снимки Google Earth, уфолог решил проанализировать снимки, сделанные над известной в широких кругах базой, которой, в числе прочего, приписывают эксперименты над инопланетянами и создание различных технологий будущего. В итоге, автор ролика смог обнаружить объект, по форме напоминающий человеческую фигуру. При этом, по его подсчетам, высота фигуры должна составлять не менее 16 метров.

Блогер также отметил, что на всех фотографиях объект положение, в котором находится объект, отличается, из чего он сделал вывод, что обнаруженное им “нечто” — это гигантский боевой робот, разработкой которого занимаются американские военные. Так это или нет, вероятно, в ближайшее время мы вряд ли узнаем, так как проект подобного рода если и существует, то явно засекречен.