На защиту Москвы встал целый дивизион комплексов С-400

На защиту Москвы встал целый дивизион комплексов С-400Ранее его протестировали во время боевых стрельбищ
В него, помимо всего прочего, входит и Москва. При этом стоит понимать, что ранее эти ЗРС С-400 были успешно протестированы в рамках боевых стрельбищ на военном полигоне.
В пятницу, 28 января, боевые расчёты зенитного ракетного дивизиона Дмитровского зенитного ракетного полка подмосковного соединения ПВО Воздушно-космических сил, принявшие на вооружение новый дивизионный комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», приступили к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района России.
Напомним, что ранее эксперт в сфере аэрокосмических систем Дуглас Барри рассказал, что С-400 нельзя переоценивать. Так, например, он решил напомнить, что дальность поражения ракетной системы напрямую зависит от варианта используемой ракеты.