На заводе TSMC инженеры ищут «бомбы» и наталкиваются на штрафы в случае неуспеха

Это необычное условие введено для того, чтобы убедиться, что инженеры тщательно проверяют и чистят оборудование. Детали процесса проверки были опубликованы на Facebook в анонимном посте.

В нём говорится, что инженерам каждый раз поручается найти заметку со словом «бомба» во время процедур. Автор поста выразил недовольство этим и задался вопросом, нужно ли играть в такие игры внутри и без того чистых помещений TSMC.

При этом сообщается, что в случае, если инженеры пропустили подобный «сюрприз», то их штрафуют.

Проверка оборудования проводится по различным причинам, включая проверку оборудования на утечки кислоты и воды, а также на другие примеси.

Правда, стоит отметить, что производство микросхем — это деликатный процесс, требующий высокого уровня чистоты, и производители стремятся выявить любые потенциальные поломки до того, как они произойдут.