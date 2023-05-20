На Земле стало меньше воды: за последние 30 лет обмельчали более половины озёр

Яо отметил, что вода убывает повсеместно, но отчётливее всего это наблюдается в крупных водоёмах. Порядка 53% исследованных командой учёных водоёмов значительно потеряли воду за 28 лет. Скорость потери воды — 22 гигатонны, или 1 млрд метрических тонн в год.

Наибольший объём воды исчез из солёного озера Солтон-Си в Калифорнии, Большого Солёного озера в Юте и впадины Годзаре в Афганистане.

Яо подчеркнул, что потери «опустошительны» в Аральском море — большом слабосолёном бессточном озере, расположенном между Казахстаном и Узбекистаном, обмельчание которого наблюдается с 1960 года. И в значительной степени Аральское море высохло более 10 лет назад.

Причина опустошения озёр — глобальное потепление, увеличение суммарного количества испарений и потребления воды человеком.