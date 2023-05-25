Наблюдение за полями в России передадут роботам

Компания «Терра Тех», входящая в холдинг «Российские космические системы», готовится взорвать рынок сельского хозяйства с помощью своей новейшей системы мониторинга. Они используют данные из космоса, чтобы следить за развитием сельского хозяйства и контролировать чрезвычайные ситуации в регионах. Это будет первая такая система в России, и она обещает предоставить точную информацию о сельскохозяйственной деятельности и состоянии природных ресурсов.

В рамках проекта «Цифровая Земля», компания «Терра Тех» запускает масштабное тестирование системы, которое завершится в июле 2023 года. Целью проекта является создание цифровой карты, основанной на данных дистанционного зондирования Земли. Эта карта позволит органам власти в регионах получать доступ к обширной информации о хозяйственной деятельности, которая будет использоваться для принятия обоснованных решений.

Генеральный директор «Терра Тех» Максим Болтачев подчеркнул, что это уникальный проект, который никогда раньше не реализовывался в России. Создание цифровой карты на таком масштабе позволит эффективно контролировать экосистемы, сельское хозяйство, лесные территории и даже чрезвычайные ситуации. Это означает, что органы власти смогут принимать обоснованные решения на основе точных данных и обеспечить устойчивое развитие регионов.

Комплекс «Цифровая Земля» предоставит регионам ценную информацию для мониторинга сельского хозяйства, контроля над экологической ситуацией и предупреждения чрезвычайных ситуаций. В результате этого проекта, региональные органы власти смогут эффективно использовать природные ресурсы и обеспечить устойчивое развитие сельских территорий. Это значит, что наши фермеры и экологические системы будут защищены и находиться под надёжным контролем.