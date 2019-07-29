Набор для съемки домашнего порно в виртуальной реальности поступил в свободную продажу

По утверждениям компании, программа под названием “Капсула времени” даст возможность “сохранить полностью синхронизированный сексуальный опыт”. С помощью такой записи в будущем его можно будет повторить вновь, скажем, когда вы уже будете достаточно стары. В пресс-релизе компании говорится, что под “опытом” она подразумевает запись видео в разрешении 6K и аудио в многоканальном формате. Также она обещает запечатлеть “запахи, температуру и тактильные ощущения”.

Начальная стоимость записи составляет 10 тыс долларов. Но цена может вырасти в зависимости от пожеланий клиента. Так, в изначальные 10 тыс долларов не входит аренда красивого помещения, оборудованного под съемки. Съемка и монтаж процесса, сделанная профессионалами, составит еще 5 тыс долларов сверху.

В интернете уже успели раскритиковать предложение VR Bangers. Так, по словам критиков, цена за услуги необоснованно высокая, а практически все, что предлагает компания, и так находится в открытом доступе.