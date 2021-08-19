Наценку Wildberries на товары при оплате картами Visa и Mastercard признали законной

Наценку Wildberries на товары при оплате картами Visa и Mastercard признали законнойЭто постановление Роспотребнадзора
Как отмечает источник, в Роспотребнадзоре вынесли заключение о том, что если продавец или маркетплейс даёт скидку покупателю по различным не дискриминирующим обстоятельствам — за объём покупки, по акции, предварительной оплате заказа или оплате определённым платежным инструментом, то в таких действиях нет нарушения прав потребителей.
Механизм,по мнению ведомства, прозрачен: покупателя, который намерен рассчитаться иностранными картами, предупреждают, что ему придётся доплатить 2% от стоимости заказа. Но сразу же предлагают расплатиться через российские системы, и комиссия моментально обнуляется.
Напомним, 16 августа, компания Wildberries объявила о снижении цен на товары при оплате с помощью российских платёжных систем SberPay, Система быстрых платежей (СБП) и «Мир». Тогда как комиссия при оплате с помощью иностранных платёжных систем Visa и Mastercard составляет теперь 2% от стоимости товара.