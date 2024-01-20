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Наука и технологии
Опубликовано 20 января 2024, 17:09
1 мин.

Началась настоящая космическая гонка: Иран вывел на орбиту военный спутник

По заказу Военно-космических сил
Корпус стражей исламской революции (КСИР) запустил на орбиту исследовательский спутник Soraya.

Аппарат разработало и вывело в космос одноимённое космическое агентство Ирана.

Спутник был запущен на твердотопливной ракете-носителе Qaem 100, способной выводить на околоземную орбиту высотой 750 км порядка 80 кг полезной нагрузки. Ракету разработали и ввели в эксплуатацию Военно-космические силы КСИР.

Источник:Tasnim
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#спутник
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#Иран
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#космос
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#технологии
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