Началась настоящая космическая гонка: Иран вывел на орбиту военный спутник

Аппарат разработало и вывело в космос одноимённое космическое агентство Ирана.

Спутник был запущен на твердотопливной ракете-носителе Qaem 100, способной выводить на околоземную орбиту высотой 750 км порядка 80 кг полезной нагрузки. Ракету разработали и ввели в эксплуатацию Военно-космические силы КСИР.