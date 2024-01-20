Началась настоящая космическая гонка: Иран вывел на орбиту военный спутник

Опубликовано 20 января 2024, 17:09
1 мин.
Началась настоящая космическая гонка: Иран вывел на орбиту военный спутникПо заказу Военно-космических сил
Корпус стражей исламской революции (КСИР) запустил на орбиту исследовательский спутник Soraya.
Аппарат разработало и вывело в космос одноимённое космическое агентство Ирана.
Спутник был запущен на твердотопливной ракете-носителе Qaem 100, способной выводить на околоземную орбиту высотой 750 км порядка 80 кг полезной нагрузки. Ракету разработали и ввели в эксплуатацию Военно-космические силы КСИР.
Новости партнеров
Новости партнеров