Началась окончательная сборка первого корейского истребителя

Согласно имеющимся данным, у истребителя будет две доступные версии: на одного и на двух пилотов. Длина самолета составит 16,9 метра при высоте в 4,7 метра, в то время как размах его крыла будет равняться 11,2 метра. Скорость полета KF-X составит 1,9 числа Маха. Также новинку оснастят 10 точками подвески для ракет, бомб и различных подвесных контейнеров.

Разработчики проекта заявляют, что полное завершение производства истребителя состоится ближе к 2026 году, но уже в следующем году будет выпущен первый полноценный прототип летательного аппарата. При этом производство и модернизация KF-X будут осуществляться по американской схеме — версиями.