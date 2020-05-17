Началась разработка масок, предупреждающих о заражении коронавирусом

Сообщается, что деятельность ученых в области разработки специальных датчиков, которые могут обнаруживать вирусы, началась еще в 2014 году. Так, к 2018 году датчики уже обучились выявлять вирусы, провоцирующие как ОРВИ, так и корь, грипп, а также гепатит С и прочие болезни. Сейчас же ученые сфокусировались на разработке инструмента, способного помочь в борьбе с COVID-19.

Так, ученые готовят защитную маску, которая смогла бы выдавать флуоресцентный сигнал при кашле или чихе зараженного коронавирусом. Исследователи отмечают, что что разработка находится на данный момент лишь на ранних стадиях, но уже выглядит довольно многообещающей.